غوتيريش يعزّي الهند في ضحايا انهيار الجسر

المصدر: د ب أ

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تعازيه في ضحايا انهيار جسر موربي المعلق فوق نهر غربي الهند، الذي أسفر عن مقتل 141 شخصا.

وجاء في بيان للمتحدث باسم جوتيريش أمس الاثنين أن الأمين العام يشعر "بحزن عميق إزاء الأنباء المأساوية عن انهيار جسر موربي في جوجارات"، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا، فضلا عن شعب الهند وحكومتها، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ووقع الحادث مساء الأحد في موربي بولاية جوجارات غربي الهند، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" وقناة "إن دي تي في".

ونقلت وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا" عن المسؤول بالشرطة قوله إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

وجرت عمليات الإنقاذ على قدم وساق في موربي، حيث انضمت فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث، وقوة الاستجابة للكوارث الحكومية، والقوات الجوية الهندية، والجيش والبحرية إلى أفراد محليين في جهود الإنقاذ.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي منطقة موربي، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن مكتب رئيس وزراء ولاية جوجارات.

وأعيد افتتاح الجسر، الذي بني قبل أكثر من قرن على نهر ماتشو، قبل خمسة أيام بعد عمليات إصلاح وتجديد مكثفة. وكان مكتظا عندما انهار مساء الأحد.

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