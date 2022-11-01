ظلام دامس في كييف بعد انقطاع الكهرباء

المصدر: د ب أ

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أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، أن التيار الكهربائي لا يزال مقطوعا عن نحو 250 ألف شقة في كييف مساء أمس الاثنين بعد وقوع هجوم صاروخي على إمدادات الطاقة في المدينة.

وأضاف كليتشكو أن المياه لا تزال مقطوعة في 40% من مراكز الاستهلاك، لافتا إلى أن الوضع تحسن مقارنة بما كان عليه في الصباح، حيث كانت المياه مقطوعة عن أكثر من 80% من هذه المراكز.

وكان التيار الكهربائي انقطع في الصباح عن نحو 350 ألف شقة.

وصرح كليتشكو بأنه يتوقع استمرار استقرار الوضع في الساعات اللاحقة.

وأعلن كليتشكو عن اتخاذ المزيد من الإجراءات لتوفير الكهرباء في قطاع النقل العام، مشيرا إلى أنه سيتم تقليص رحلات مترو الأنفاق، كما سيتم تسيير حافلات عادية لتحل محل الوسائل التي تسير بالكهرباء كالترام والترولي باص.

كانت روسيا قامت اليوم مجددا بإلحاق أضرار بالعديد من مرافق إمدادات الطاقة في كييف ومدن أوكرانية أخرى بقصفها بالصواريخ.

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