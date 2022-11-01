ارتفاع ضحايا انهيار جسر موربي في الهند

المصدر: د ب أ

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كشفت وسائل إعلام محلية، أمس، أن ما مجموعه 141 شخصاً لقوا حتفهم عندما انهار جسر موربي المعلق فوق نهر غربي الهند.

وأرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل تعازيهما، حيث قال بايدن في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم، قلوبنا مع الهند. أنا وجيل نرسل أعمق تعازينا للعائلات التي فقدت أحباءها خلال انهيار الجسر".

وأضاف بايدن: "الولايات المتحدة والهند شريكتان لا غنى عنهما، وتوجد روابط عميقة بين مواطنينا، وفي هذه الساعات الصعبة، سنواصل الوقوف مع الشعب الهندي ودعمه".

ووقع الحادث مساء الأحد في موربي بولاية جوجارات غربي الهند، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" وقناة "إن دي تي في".

ونقلت وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا" عن المسؤول بالشرطة قوله إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

وجرت عمليات الإنقاذ على قدم وساق في موربي، حيث انضمت فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث، وقوة الاستجابة للكوارث الحكومية، والقوات الجوية الهندية، والجيش والبحرية إلى أفراد محليين في جهود الإنقاذ.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي منطقة موربي، اليوم، حسبما أعلن مكتب رئيس وزراء ولاية جوجارات.

وأعيد افتتاح الجسر، الذي بني قبل أكثر من قرن على نهر ماتشو، قبل خمسة أيام بعد عمليات إصلاح وتجديد مكثفة. وكان مكتظاً بالناس عندما انهار مساء الأحد.

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