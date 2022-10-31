توجيه تهمتين اتحاديتين للمتّهم بمهاجمة زوج نانسي بيلوسي

المصدر: رويترز

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قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان اليوم الاثنين إنها اتهمت رجلا في الأربعينيات بمهاجمة بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بالاعتداء ومحاولة الخطف.

ويواجه ديفيد دي بيب (42 عاما) اتهاما باقتحام منزل بيلوسي في وقت مبكر يوم الجمعة والاعتداء على بول بيلوسي (82 عاما). وقالت الوزارة إن عقوبة التهمتين تصل إلى السجن 50 عاما.

ولم تقدم الشرطة دافعا لاعتداء يوم الجمعة على بول بيلوسي، الذي خضع، بحسب مكتب زوجته، لعملية جراحية بعدما أصيب بكسر في الجمجمة وجروح في ذراعه اليمنى ويديه.

وأثار الهجوم مخاوف بشأن العنف السياسي قبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر، والتي ستحدد أي الحزبين ستؤول إليه السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. وتعقد الانتخابات في ظل مناخ سياسي يشهد استقطابا هو الأشد منذ عقود.

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