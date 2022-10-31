روسيا: حركة الملاحة في ممر الحبوب بالبحر الأسود "غير مقبولة"

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت روسيا اليوم الاثنين إنه من "غير المقبول" استمرار حركة الملاحة في ممر أمني في البحر الأسود بعد أن علقت مشاركتها في اتفاق توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة سمح لأوكرانيا باستئناف صادرات الحبوب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "حركة السفن على امتداد الممر الأمني أمر غير مقبول، لأن القيادة الأوكرانية وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم ذلك للقيام بعمليات عسكرية ضد الاتحاد الروسي".

وأضافت "في ظل الظروف الحالية، يتعين ألا تكون هناك أي أسئلة بشأن ضمان أمن أي كيان في الاتجاه المشار إليه حتى يقبل الجانب الأوكراني التزامات إضافية بعدم استخدام هذا الطريق لأغراض عسكرية".

وقالت الوزارة إن روسيا لم تنسحب من الصفقة وإنما علقت العمل بها فحسب، في خطوة أعلنتها موسكو يوم السبت بعد ما قالت إنه هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على أسطولها في البحر الأسود.

ولم تذكر الوزارة ما ستفعله روسيا إذا استمرت السفن في الإبحار عبر الطريق.

وقال متحدث باسم الإدارة العسكرية منطقة لأوديسا صباح الاثنين إن رقما قياسيا بلغ 354500 طن من المنتجات الزراعية غادرت الموانئ الأوكرانية بموجب اتفاق الحبوب على الرغم من إعلان روسيا مطلع الأسبوع.

وقال الكرملين في وقت سابق اليوم الاثنين إنه بدون الالتزامات الأمنية الروسية، فإن صفقة الحبوب "بلا جدوى تقريبا وتتخذ طابعا مختلفا أكثر تقلبا وخطورة وتصبح غير مضمونة".

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بأنها "تبتز العالم بالجوع" بالانسحاب من الاتفاقية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز