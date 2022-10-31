الفلبين.. العاصفة "نالجي" تخلف 98 قتيلاً حتى الآن

المصدر: رويترز

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أعلنت وكالة مكافحة الكوارث بالفلبين، اليوم الاثنين، تسجيل 98 حالة وفاة من جراء العاصفة المدارية نالجي، إضافة إلى فقدان 63 شخصاً وإصابة 69 آخرين.

وقد أمر الرئيس فرديناند ماركوس، السبت، بتوزيع مساعدات عاجلة في المناطق المتضررة بشدة.

وتعد نالجي ثاني أكثر العواصف التي أدت إلى سقوط قتلى هذا العام بالفلبين التي تشهد 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنوياً.

واجتاح إعصار راي الأقاليم الوسطى في ديسمبر من العام الماضي، ما أسفر عن سقوط 407 قتلى وأكثر من 1100 مصاب.

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