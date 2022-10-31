لولا رئيساً بعد فوزه على بولسينارو في انتخابات البرازيل

المصدر: د ب أ

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فاز السياسي اليساري والرئيس الأسبق للبرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية بالبلاد في جولة الإعادة ضد الرئيس الحالي اليميني جايير بولسونارو، وفقاً لما أعلنه المكتب الانتخابي بالبلاد.

وقال المكتب الانتخابي في برازيليا، مساء الأحد، إن لولا حصل على 50.83% من الأصوات في جولة الإعادة. وحصل بولسونارو على 49.17% من الأصوات.

وكان لولا قد فاز بالجولة الأولى للانتخابات التي جرت في 2 أكتوبر الجاري، ولكن بهامش أقل بكثير مما توقعته استطلاعات الرأي، وبعد ذلك تم اعتبار السباق مفتوحاً بشكل كامل مرة أخرى.

واتسمت الحملة الانتخابية بتبادل الاتهامات ونشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

وحارب كل من لولا وبولسونارو من أجل كل صوت حتى النهاية.

وشكك بولسونارو مراراً في النظام الانتخابي، وألمح إلى أنه قد لا يعترف بالنتيجة إذا كانت ضده.

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