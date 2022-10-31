البرازيل.. بولسونارو يتقدم النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة

المصدر: رويترز

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أظهرت نتائج الفرز الأولية للأصوات في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل، الأحد، تقدم الرئيس جايير بولسونارو على منافسه الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي عادة ما يحصل حزبه "العمال" على دعم أقوى في المناطق التي تكون أبطأ في إعلان النتائج.

وذكرت المحكمة الانتخابية العليا بموقعها على الإنترنت، أنه بإحصاء 5.6% من الأصوات المسجلة على أجهزة الاقتراع الإلكتروني، ظهر حصول بولسونارو على 53.2% من الأصوات الصحيحة مقابل 46.8% لصالح لولا.

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