صحفية تلقى حتفها تحت عجلات سيارة عمران خان

المصدر: رويترز

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قال مسؤولون حزبيون وصحفيون، إن صحفية لاقت حتفها بعدما دهستها مركبة على متنها رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، في حادثة وقعت بشرق البلاد، اليوم الأحد، بينما كان خان يتقدم قافلة من أنصاره باتجاه العاصمة.

وعلى إثر ذلك، علق خان المسيرة التي يقودها متجهاً لإسلام أباد للضغط على الحكومة الاتحادية من أجل إجراء انتخابات مبكرة. وانطلقت القافلة من مدينة لاهور في الشرق ومن المتوقع أن تصل العاصمة يوم الجمعة المقبل.

وكتب خان على تويتر: "أشعر بالصدمة والحزن العميق للحادث المروع الذي أدى إلى مقتل مراسلة القناة الخامسة صدف نعيم خلال مسيرة اليوم".

وأعلن خان إلغاء الفعاليات التي كان حزبه حركة الإنصاف يعتزم القيام بها الأحد.

وقال الصحفي قذافي بات، الذي شهد الحادثة، لرويترز إن صدف (40 عاماً) فقدت توازنها بينما كانت تحاول تسلق شاحنة خان للحصول على تعليق من رئيس الوزراء السابق.

وأضاف أن إطار الشاحنة مر فوق رأسها بعدما سقطت على الطريق.

ومنذ الإطاحة به في أبريل من خلال تصويت برلماني، أقام خان تجمعات في أنحاء باكستان، ما أجج المعارضة ضد حكومة تكافح لإخراج الاقتصاد من الأزمة التي تركته إدارة خان فيها.

ويشير حزب خان إلى أنه مستعد للتفاوض مع حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الائتلافية، إذا حددت موعداً لإجراء انتخابات مبكرة. وتوضح الحكومة أن الانتخابات ستجرى في موعدها في أكتوبر أو نوفمبر من العام المقبل، فيما يقول خان إنه لا يرغب في الانتظار.

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