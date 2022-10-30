الطقس الدافئ يخفف أزمة الغاز الطبيعي شمالي أوروبا

المصدر: د ب أ

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تتسبب موجة من الطقس الدافئ بمختلف أنحاء شمالي أوروبا في تجنب أسوأ ما في أزمة الغاز الطبيعي الآن عندما يتم تأخير الساعة ويبدأ الطقس البارد بشكل طبيعي.

وانخفضت أسعار الغاز الأوروبية على المدى القصير بأكثر من 40% هذا الشهر، حيث إن الطقس المعتدل، الذي يأتي في غير أوانه، يقلص الطلب على التدفئة، ما يسمح للمرافق بالحفاظ على مواقع التخزين ممتلئة، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم.

وعلى الرغم من أنها لا تزال أعلى بكثير من المستويات التاريخية، فإن تراجع الأسعار سيخفف الضغط على المستهلكين والشركات والحكومات، وجميعها تكافح وسط تأثير أزمة اقتصادية، منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير الماضي.

وربما تمنح الموجة الحالية للطقس، الذي يأتي في غير أوانه، صانعي السياسة عبر القارة قدراً من الارتياح، لكن عدم القدرة على التنبؤ بها سيبقي السوق في حالة ترقب، لما هو مجرد بداية الموسم البارد.

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