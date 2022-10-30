الاتحاد الأوروبي يحث موسكو على إلغاء تعليق اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية

المصدر: رويترز

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دعا الاتحاد الأوروبي روسيا اليوم الأحد إلى التراجع عن قرارها بالانسحاب من اتفاق بوساطة الأمم المتحدة يسمح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وسط أزمة غذاء عالمية.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على تويتر "قرار روسيا تعليق المشاركة في اتفاق البحر الأسود يعرض للخطر طريق التصدير الرئيسي للحبوب والأسمدة التي تشتد الحاجة إليها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن حربها ضد أوكرانيا. "يحث الاتحاد الأوروبي روسيا على (التراجع) عن قرارها ".

وقالت موسكو أمس السبت إنها علقت مشاركتها في اتفاق البحر الأسود، الذي يهدف إلى تجنب المجاعة وكبح التضخم، ردا على ما وصفته بهجوم كبير بطائرات مسيرة أوكرانية على أسطولها.

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