روسيا تضيف 11 إقليماً بريطانياً إلى قائمة الدول غير الصديقة

المصدر: د ب أ

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أضافت الحكومة الروسية 11 إقليما بريطانيا فيما وراء البحار إلى قائمة الدول غير الصديقة، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء، اليوم الأحد.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أنه تمت إضافة أحد عشر إقليما بريطانيا فيما وراء البحار إلى قائمة الأراضي التي دعمت العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على روسيا.

وأوضحت: "المناطق هي: برمودا، وإقليم أنتاركتيكا البريطاني، وإقليم المحيط الهندي البريطاني، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، ومونتسيرات، وجزر بيتكيرن، وجزر سانت هيلانا وأسينشين وتريستان دا كونا، وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية، ومنطقتا أكروتيري وديكليا، وجزر توركس وكايكوس".

وتضمنت القائمة في الأساس ثلاثة أقاليم فقط تسيطر عليها بريطانيا هي: جزيرة أنجويلا، وجزر العذراء البريطانية، وجبل طارق.

وجاء في بيان مجلس الوزراء: "وهكذا، فإن جميع أقاليم فيما وراء البحار البريطانية الأربعة عشر مدرجة الآن في قائمة الدول غير الصديقة".

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