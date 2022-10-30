الخارجية الأمريكية: بلينكن يتحدث مع نظيره الهندي بشأن الحرب الأوكرانية

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تحدث السبت مع نظيره الهندي بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا من بين قضايا أخرى.

وأضافت الوزارة في بيان، أن بلينكن تحدث مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، بشأن "القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب والعدوان الروسي المستمر على أوكرانيا".

وتعد الهند من كبار الدول التي تشتري النفط الروسي، ما يساعد في تمويل حرب موسكو ضد أوكرانيا.

وقالت السفارة الروسية في الهند يوم الخميس، إن جايشانكار سيزور روسيا في الثامن من نوفمبر المقبل.

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