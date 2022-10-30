146 قتيلاً حصيلة التدافع في احتفالات الهالوين بكوريا الجنوبية

المصدر: رويترز

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قال مسؤولو الطوارئ إن ما لا يقل عن 146 شخصاً لقوا حتفهم في حادث تدافع وقع بعد أن سقط عدد كبير من الناس في زقاق ضيق خلال فعاليات للاحتفال بالهالوين في سول، مساء السبت.

وقال تشوي سونج-بيوم رئيس مركز إطفاء يونجسان في إفادة صحفية من موقع الحادث، إن 150 آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع في منطقة إيتايون في سول.

وقال مسؤولون إن عدداً كبيراً من المصابين في حالة حرجة ويتلقون العلاج.

وكان كثير من المشاركين في الاحتفالات يضعون الأقنعة ويرتدون الملابس التنكرية التي يتميز بها يوم الهالوين.

وقع الحادث في نحو الساعة 10:20 مساء بالتوقيت المحلي (13:20 بتوقيت جرينتش).

وقال تشوي إن كثيراً ممن لاقوا حتفهم كانوا بالقرب من ملهى ليلي. وأضاف أن الكثير من الضحايا نساء في العشرينيات من أعمارهن.

وتحدث شهود عن مشاهد فوضوية قبل لحظات من التدافع، حيث كانت الشرطة موجودة تحسباً لوقوع أي حوادث، لكن في بعض الأحيان كانت تواجه صعوبة في السيطرة على الحشود.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص متجمعين في الزقاق الضيق المنحدر وهم ملتصقون ببعضهم بعضاً وغير قادرين على الحركة، بينما كان مسؤولو الطوارئ والشرطة يحاولون تحريرهم.

وأظهرت لقطات أخرى مشاهد فوضوية لمسؤولي الإطفاء ومواطنين وهم يعالجون عشرات الأشخاص الذين بدا أنهم فاقدون للوعي.

وقال شاهد من رويترز إن مشرحة مؤقتة أقيمت في مبنى مجاور لموقع الحادث. وأضاف أن نحو 40 جثة نُقلت في وقت لاحق على محفات بعجلات إلى منشأة حكومية للتعرف على الضحايا.

وهذه أول احتفالات بالهالوين منذ ثلاث سنوات، وتأتي بعد أن رفعت البلاد قيود مكافحة فيروس كورونا وقواعد التباعد الاجتماعي.

وعقد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اجتماعاً طارئاً مع كبار مساعديه.

وقال مسؤول في وكالة الإطفاء الوطنية: "المنطقة لا تزال في حالة فوضى، لذا فإننا ما زلنا نحاول تحديد العدد الدقيق للمصابين".

وهناك أجانب بين من نُقلوا إلى المستشفيات القريبة. وقالت السلطات إنها تحقق في سبب الحادث.

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