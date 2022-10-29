روسيا مستعدة لتوريد 500 ألف طن من الحبوب للدول الفقيرة

المصدر: رويترز

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نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف قوله اليوم السبت إن موسكو مستعدة لتوريد ما يصل إلى 500 ألف طن من الحبوب إلى الدول الفقيرة خلال الأشهر الأربعة المقبلة بمساعدة تركيا.

وقالت روسيا أمس الجمعة إن ثلاثة بالمئة فقط من المواد الغذائية المصدرة بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لإخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية المحاصرة ذهب إلى البلدان الأشد فقرا، وحصلت الدول الغربية على نصف الشحنات الكلية.

ومنذ توقيع روسيا وأوكرانيا على مبادرة حبوب البحر الأسود المدعومة من الأمم المتحدة في تركيا في 22 يوليو ، تم تصدير عدة ملايين من أطنان الذرة والقمح ومنتجات دوار الشمس والشعير وبذور اللفت وفول الصويا من أوكرانيا.

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