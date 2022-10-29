دعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في أيرلندا الشمالية دون تحديد موعدها

المصدر: د ب أ

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قال وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية، في الحكومة البريطانية، كريس هيتون-هاريس أمس الجمعة، إنه سيدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة للجمعية "البرلمان"، لكنه لم يحدد موعدا لها.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، إنه كان من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن هاريس عن موعد إجراء الانتخابات أمس الجمعة، مع انقضاء الموعد النهائي لاستعادة الحكومة في "ستورمونت" مبنى البرلمان في أيرلندا الشمالية في منتصف ليلة الخميس/ الجمعة.

بدلا من ذلك، قال هاريس إنه سيقدم مزيدا من المعلومات الأسبوع المقبل، وإنه سيجتمع مع أحزاب ستورمونت.

وأوضح هاريس في بلفاست أمس الجمعة، إنه يواجه "خيارات محدودة".

وأدت معاهدة التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي يعارضها بشدة الوحدويون في أيرلندا الشمالية، إلى انهيار جمعية ستورمونت والسلطة التنفيذية.

وأضاف "أشعر بخيبة أمل عميقة لأننا وصلنا إلى ما نحن عليه الآن...وهذا وضع خطير حقا".

وقال هاريس "سأتخذ خطوات محدودة ولكنها ضرورية لضمان استمرار الخدمات العامة وحماية المالية العامة... ولكن هناك حدا لما يمكن أن يفعله وزير الدولة في هذه الظروف".

يشار إلى أنه في ظل عدم وجود سلطة تنفيذية وزارية تقوم بعملها، سوف تتحمل حكومة المملكة المتحدة المسؤولية القانونية للدعوة إلى انتخابات جديدة.



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