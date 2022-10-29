قمة ثلاثية تجمع بوتين بزعيمي أرمينيا وأذربيجان الأسبوع القادم

المصدر: رويترز

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قالت وكالة تاس للأنباء أمس الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد قمة ثلاثية يوم الاثنين مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان في أعقاب اشتباكات كبيرة بين الجارتين.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن الاجتماع سيُعقد، لكنها لم تذكر تفاصيل.

واندلع الشهر الماضي أسوأ قتال بين البلدين منذ حرب 2020، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وتتصل الاشتباكات بصراعات تعود إلى عقود للسيطرة على إقليم ناجورو قره باغ، المعترف به دوليا كجزء من أذربيجان، ولكن حتى عام 2020 كان يسيطر عليه إلى حد بعيد الأرمن الذين يشكلون أغلبية السكان.

واتفق الجانبان في وقت سابق هذا الشهر على أن تتوجه بعثة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي إلى الحدود لتقييم الوضع.

ونشرت موسكو، التي ترتبط باتفاقية دفاعية مع أرمينيا وتملك قاعدة عسكرية هناك، الآلاف من قوات حفظ السلام في المنطقة بعد وقف إطلاق النار في العام 2020.

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