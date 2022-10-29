مساعدات عسكرية أمريكية إضافية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

المصدر: د ب أ

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تعتزم الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار لدعم حربها ضد روسيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة أن المساعدات تشمل أسلحة وذخائر ومعدات إضافية من المخزونات الأمريكية، بالإضافة إلى أربعة هوائيات للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وبذلك يصل إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى 5ر18 مليار دولار منذ بداية ولاية الرئيس جو بايدن في يناير 2021.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن العمل جار أيضا لتحسين قدرة الدفاع الجوي الأوكراني.

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