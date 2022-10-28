رئيس وزراء بريطانيا: يجب اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح الاقتصاد

المصدر: رويترز

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أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك اليوم الجمعة أنه سيتعين اتخاذ قرارات صعبة لوضع الاقتراض والاستدانة من الحكومة البريطانية على مسار مستدام، مضيفا أنه واثق من إصلاح الاقتصاد.

وقال سوناك للصحفيين "نحن كدولة نواجه الكثير من التحديات لكنني واثق من قدرتنا على إصلاح الاقتصاد... قال وزير المالية بالفعل إنه سيتعين بالطبع اتخاذ قرارات صعبة وأنا سأجلس معه وأنظر في (هذه القرارات)... نحتاج إلى القيام بهذه الأشياء حتى نتمكن من إعادة وضع الاقتراض والاستدانة على طريق مستدام".

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