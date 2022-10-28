سريلانكا تطلب مساعدة دولية بسبب نقص حاد في الأدوية

المصدر: د ب أ

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ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن سريلانكا، التي تشهد نقصا حادا في الإمدادات الطبية، طالبت بدعم دولي للتغلب على هذا الوضع، وسط إلغاء العمليات الجراحية والصعوبات التي يواجهها المرضى.

وأمر وزير الصحة كيهيليا رامبوكويلا المسؤولين بعقد اجتماعات مراجعة يومية حول الإمدادات الطبية، بعد أن أعربت النقابات الطبية والأطباء عن قلق بالغ بشأن النقص الحاد في الإمدادات.

وذكر مسؤول بوزارة الصحة أن "وزير الصحة دعا الحكومة إلى الإسراع في طلب المساعدة المحتملة من الهند لشراء أدوية بنظام خط الائتمان ومن منظمات دولية أخرى".

وتفاقم النقص في الأدوية في سريلانكا بسبب أزمة اقتصادية مستمرة، مما أدى إلى نقص احتياطي النقد الأجنبي اللازم لدفع تكاليف الإمدادات الطبية بين إدوية أساسية أخرى.

كانت البلاد قد شهدت سابقا نقصا حادا في إمدادات الوقود والغاز، مما أدى إلى أعمال شغب في الشوارع، لكن تمكنت من التغلب على الوضع، بتوفير وقود بنظام الحصص.

ويقول مسؤولون بوزارة الصحة إن هناك نقصا في حوالي 150 من الأدوية الأساسية، بما في ذلك بعض الأدوية المستخدمة للمرضى، بعد العمليات الجراحية.

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