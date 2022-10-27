واشنطن تحذر روسيا من استهداف أقمارها الاصطناعية

المصدر: د ب أ

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حذرت الولايات المتحدة موسكو من إسقاط الأقمار الاصطناعية الأمريكية بعد تهديدات روسية.

وقال مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي جون كيربي اليوم الخميس: "سأقول فحسب إن أي هجوم على البنية التحتية الأمريكية ستتم مقابلته برد فعل ملائم للتهديد الذي تواجهه بنيتنا التحتية".

وأعلن نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وحظر الانتشار النووي في الخارجية الروسية قسطنطين فورونتسوف في وقت سابق أن الأقمار الاصطناعية الأمريكية قد تصبح أهدافاً مشروعة لضربها إن استخدمت في النزاع في أوكرانيا.

وأضاف فورونتسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نريد أن نركز على منحى خطير للغاية تجلى بوضوح في مسار الأحداث في أوكرانيا. نحن نتحدث عن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها لمكونات البنية التحتية المدنية في الفضاء، بما في ذلك التجارية منها في النزاعات المسلحة"، بحسب ما نقلته قناة "آر تي" الروسية مساء أمس الأربعاء.

وأضاف: "قد تصبح البنية التحتية شبه المدنية هدفاً مشروعاً لضربها. ونتيجة لأعمال الغرب، فإن الأنشطة الفضائية السلمية والعمليات الاجتماعية والاقتصادية في العالم، والتي تعتمد عليها رفاهية الناس في المقام الأول في البلدان النامية، معرضة لمخاطر غير مبررة".

ورد كيربي بأن "الأمر الاستفزازي والأمر الخطير في المنطقة حالياً هو الحرب التي يستمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شنها في أوكرانيا. هذا هو الأمر الاستفزازي".

وأضاف كيربي: "سنستمر في دعم أوكرانيا. نحن منفتحون وصرحاء للغاية بشأن ذلك. ولن يتغير شيء في نهجنا".

وتقدم عدة دول غربية لكييف بيانات من الأقمار الاصطناعية لأغراض دفاعية.

ونظراً لأن شبكة الأقمار الاصطناعية الروسية أقل انتشاراً، تحظى أوكرانيا بأفضلية استخباراتية بسيطة في هذا المجال.

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