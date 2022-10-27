لماذا يغيب رئيس وزراء بريطانيا الجديد عن قمة المناخ في مصر؟

المصدر: رويترز

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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الخميس أنه لن يحضر قمة المناخ (كوب 27) التي تبدأ في مصر الشهر المقبل للتركيز على القضايا المحلية.

وأصبح سوناك رئيسا للوزراء يوم الاثنين، وأرجأ إصدار بيان مالي إلى 17 نوفمبر، إذ يتطلع إلى معالجة أزمة تكلفة المعيشة واستعادة المصداقية التي تضررت خلال الفترة القصيرة التي قضتها سلفه ليز تراس في السلطة.

وقال متحدث من رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت "من غير المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء القمة في مصر بسبب التزامات داخلية ملحة أخرى، بما في ذلك الاستعدادات لبيان الخريف".

وأضاف "سيكون للمملكة المتحدة تمثيل كامل بوزراء كبار آخرين، وكذلك مسؤول المناخ البريطاني ألوك شارما".

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