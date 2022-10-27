الرئيس الصيني يحث مسؤولي حزبه على تجاوز الصعوبات

المصدر: د ب أ

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طلب الرئيس الصيني شي جين بينج، من مسؤولي الحزب الشيوعي، التغلب على جميع الصعوبات، بحسب ما نقلته محطة "سي سي تي في" الحكومية.

ووفق وكالة "بلومبرج" للأنباء لم يوضح الرئيس الصيني الذي أدلى بتصريحاته اليوم الخميس في يانان، وهي قاعدة ثورية قديمة في مقاطعة شانشي بشمال غرب البلاد، بتفاصيل حول الصعوبات التى تحدث عنها.

ولم يوضح التقرير تفاصيل الصعوبات التي تحدث عنها الرئيس الصيني.

وأكد شي على الازدهار العام، وحث على تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في المؤتمر العشرين للحزب.

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