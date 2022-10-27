مسؤول ألماني يدعو لزيادة توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا بالتوازي مع البحث عن حل سياسي

المصدر: د ب أ

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دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا إلى توريد مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا والبحث بالتوازي مع ذلك عن حل سياسي.

وقال ماركوس زودر، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم بولاية بافاريا، في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس: "هناك حاجة لتكثيف توريدات الأسلحة، ولكن دائما في إطار حلف شمال الأطلسي /ناتو/. يجب جعل أوكرانيا قادرة على التفاوض مع روسيا انطلاقا من موقف قوة".

وأشار زودر إلى أنه لا يمكن سوى لأوكرانيا في النهاية اتخاذ قرار بشأن توقيت المفاوضات، وقال: "يتعين على الغرب التفكير سويا في الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الحل السياسي".



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