امرأة تهاجم مكتب رئيسة الوزراء النيوزيلندية بسيف وتُعتقل

المصدر: د ب أ

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ألقت السلطات النيوزيلندية القبض على امرأة بعد أن تعرض مكتب رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن لهجوم بسيف اليوم الخميس.

وقالت الشرطة إن امرأة (57 عاما) اعتقلت على صلة بالحادث، الذي وقع في مكتب أردرن في أوكلاند.

وقال متحدث باسم الشرطة: "تساعد المرأة الشرطة حاليا في تحقيقاتنا في المسألة ولا نبحث حاليا عن أي شخص آخر".

وتحطمت نافذة في المكتب، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن قنبلة دخانية ألقيت أيضا على المبنى.

وقالت الشرطة إنه لم تسجل إصابات وإن المكتب كان خاليا وقت الهجوم.

يذكر أن أردرن موجودة حاليا في القارة القطبية الجنوبية للاحتفال بمرور 65 عاما على تأسيس قاعدة سكوت (موطن نيوزيلندا في أنتاركتيكا) وأول موسم كامل من أبحاث أنتاركتيكا وحماية البيئة بعد عامين من الاضطراب الذي سببته جائحة كورونا.

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