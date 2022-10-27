القوات الروسية تهاجم كييف وتقصف زابوريجيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

شنت القوات الروسية هجوما على العاصمة الأوكرانية كييف ليل الأربعاء/الخميس، بعد أن قصفت مدينة زابوريجيا في جنوب البلاد.

وأفاد حاكم كييف، أوليكسي كوليبا، بأن القوات الروسية استهدفت أحد المجتمعات المحلية في كييف، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت".

ولم يكشف كوليبا عن موقع الهجوم تحديدا، لكنه قال إن عمال الإنقاذ هرعوا إلى الموقع.

ووفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات، على حد قول كوليبا.

وكان القائم بأعمال عمدة مدينة زابوريجيا، أناتولي كورتيف، قال إن القوات الروسية قصفت المدينة ليل الأربعاء/الخميس.

وأوضح أن القصف طال كذلك مناطق مجاورة، مما تسبب في نشوب حريق، وفقا لـ "كييف إندبندنت".

ولم ترد معلومات على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز