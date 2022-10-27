لماذا قام مدير "سي آي إيه" بزيارة سريّة إلى أوكرانيا؟

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، نقلا عن مصدرين لم تكشف هويتهما، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ويليام بيرنز سافر إلى أوكرانيا في وقت سابق من الشهر الجاري للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وغيره من المسؤولين.

ولم يكشف المصدران عن مزيد من التفاصيل، إلا أن مسؤولا أمريكيا قال إن بيرنز أكد "التزام الولايات المتحدة بتوفير الدعم لأوكرانيا في صدها للعدوان الروسي بما في ذلك استمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية".

وأشارت (سي إن إن) إلى أن زيارة بيرنز جاءت في الوقت الذي تتزايد فيه مخاوف الولايات المتحدة من أن روسيا قد تتجه إلى استخدام سلاح نووي في حربها "المتعثرة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز