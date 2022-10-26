الحكومة الصربية الجديدة تنال ثقة البرلمان بأغلبية الأصوات

المصدر: د ب أ

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منح نواب البرلمان الصربي، اليوم الأربعاء، الثقة لتشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد بأغلبية الأصوات، بعد يومين من المناقشات.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن رئيس البرلمان الصربي فلاديمير أورليك قوله اليوم: "يوجد في البرلمان 225 نائبا، صوت 157 منهم لصالح تشكيلة الحكومة الجديدة، وهي الأغلبية، وصوت 68 نائبا ضده، ولم يمتنع أحد عن التصويت، وغاب 25 نائبا".

وبعد ذلك، أدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين. وترأست رئيسة الوزراء الحالية آنا برنابيتش الحكومة الصربية.

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