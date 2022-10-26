السفارة الأمريكية تحذر من هجوم إرهابي في جنوب أفريقيا 29 أكتوبر

المصدر: د ب أ

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أفادت السفارة الأمريكية في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الأمريكية تلقت معلومات بأن إرهابيين قد يقدمون على تنفيذ هجوم يستهدف تجمعات كبيرة وموقعاً غير محدد في منطقة ساندتون الكبرى في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا يوم 29 أكتوبر الجاري.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أنه لم ترد أي معلومات إضافية بشأن توقيت أو أسلوب أو هدف الهجوم المحتمل.

يشار إلى أن جوهانسبرغ هي المركز الاقتصادي لجنوب أفريقيا، وأن منطقة ساندتون هي مكان مقرات كبرى الشركات في البلاد وأحد أغنى ضواحيها.

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