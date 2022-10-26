الكرملين: الأصول في المناطق الأوكرانية المنضمة إلى روسيا قد تنقل لشركات روسية

المصدر: رويترز

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أعلن الكرملين اليوم الأربعاء أن الأصول في المناطق الأوكرانية الأربع التي قالت روسيا إنها ضمتها الشهر الماضي قد يتم تحويلها في المستقبل إلى شركات روسية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه من الطبيعي عدم ترك "الأصول التي تم التنازل عنها" معطلة، مضيفا أن الحكومة ستتعامل مع هذه المشكلة.

وأدانت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون وغالبية الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان ضم روسيا للمناطق الأربع باعتباره غير قانوني.

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