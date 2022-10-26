روسيا تطالب بلجنة «أممية» للتحقيق في انتهاك أوكرانيا اتفاقية حظر الأسلحة الجرثومية

المصدر: د ب أ

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قدمت روسيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إنشاء لجنة من أعضاء المجلس للتحقيق في "انتهاك الولايات المتحدة وأوكرانيا" اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية (البيولوجية) والتكسينية، على خلفية ما تقول روسيا إنها "أنشطة بيولوجية" في أوكرانيا.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء أن مسودة مشروع القرار الروسي الذى قدمته روسيا أمس الثلاثاء تنص على تقديم تقرير مع توصيات إلى مجلس الأمن بحلول يوم 30 نوفمبر المقبل، ثم إبلاغ الدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية ( السامة ) بنتائج التحقيق.

وكان نائب رئيس الوفد الروسي في لجنة الأمم المتحدة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي قسطنطين فورونتسوف قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن روسيا ستعقد اجتماعا تشاوريا بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية لمناقشة "أنشطة الولايات المتحدة" في المختبرات العسكرية والبيولوجية في أوكرانيا.

وقال فورونتسوف لأعضاء اللجنة الأولى للأمم المتحدة: "لم نتلق تفسيرات شاملة يمكن أن تهدئ تماما أي شكوك بشأن هذه الأنشطة، وبالتالي تقويم الوضع الذي دفع الجانب الروسي إلى عقد اجتماع تشاوري بموجب المادة 5 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية".

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