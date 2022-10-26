الزعيم الشيشاني قديروف ينتقد القيادة الضعيفة في الحرب الروسية

المصدر: د ب أ

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جدد الزعيم الشيشاني القوي رمضان قاديروف انتقاده التقدم الجاري في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المجاورة، واصفا قيادتها بأنها ضعيفة.

وقال قديروف عبر منصة تليغرام "اعتدنا القول إننا نجري عملية عسكرية خاصة على أراضي أوكرانيا، لكن الحرب تجري بالفعل على أراضينا"، مضيفا أنه غير سعيد للغاية بشأن الوضع.

وهدد أيضا الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا بالإبادة.

وقال قديروف إنه تم بالفعل فرض الأحكام العرفية في المناطق الحدودية مع أوكرانيا. " لكنهم يواصلون إطلاق النار على المواطنين المسالمين والأهداف المدنية".وأضاف أن رد روسيا على ذلك كان "ضعيفا". ودعا إلى إبادة المدن الأوكرانية انتقاما "حتى يمكننا أن نرى الأفق البعيد".

واتهم قديروف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو بـ "الخيانة من جانب واحد" بسبب تزويدهم كييف بالأسلحة. وقال إن الغرب حاول تجويع روسيا لسنوات خلال"حرب اقتصادية باردة" لكن ذلك لم ينجح.

وادعى، الآن، أن الغرب يريد أن تجثم روسيا على ركبتيها ويستعبدوها، وفقا لقوله. وأضاف "سوف ندمرهم مهما كان عددهم ومهما كان عدد القوات والتكنولوجيا التي يرسلونها".

وبرز قاديروف، كأحد من أكثر المؤيدين المتحمسين للحرب، مرسلا قواته للقتال.

وفي الوقت ذاته، نصح أمين لمجلس الأمن القومي الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، قديروف بالانسحاب من أوكرانيا، مادام لا يزال ذلك ممكنا والنضال من أجل استقلال الشيشان. وإلا فإن الروس"سيعودون ويقتلون النساء والأطفال الشيشان"، وفقا لتغريدة دانيلوف.

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