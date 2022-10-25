البنتاغون: روسيا أخطرت أمريكا بخطط لإجراء تدريبات نووية

المصدر: رويترز

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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس، أن روسيا أبلغت الولايات المتحدة بخططها لإجراء تدريبات لقواتها النووية.

وامتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل حول التدريبات التي من المتوقع أن تتضمن تجارب إطلاق صواريخ باليستية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، ألبريجادير جنرال باتريك رايدر، في إفادة صحفية: «تم إخطار الولايات المتحدة، وكما أوضحنا من قبل، فإن هذه مناورة روتينية سنوية تجريها روسيا».

وأضاف: «لذلك في هذا الصدد، فإن روسيا تمتثل لالتزاماتها المتعلقة بالحد من التسلح وبالشفافية، بتقديمها هذه الإخطارات».

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