انتقاد وترحيب من حزب العمال المعارض بأول رئيس وزراء بريطاني من أصل آسيوي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

رحب زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر بتولي أول رئيس وزراء لبريطانيا من أصل آسيوي السلطة في 10 داونينغ ستريت (مقر الحكومة) في اجتماع لحكومة الظل اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

لكنه انتقد سياسة ريشي سوناك، مشددا على أنه "لن يفي باحتياجات العمل"، بحسب بيان لحزب العمال.

وجاء في محضر الاجتماع: "وعلى نطاق أوسع، قال زعيم العمال إن ريشي سوناك لم يخض سوى معركة انتخابات واحدة للقيادة في حياته بأكملها وهزمته ليز تراس. ولا عجب في أنه لا يرغب في التنافس في انتخابات عامة".

ذكر حزب العمال أن السير كير قال إن السيد سوناك قد يكون "قاسيا"، قائلا لكبار أفراد فريقه: "طعن ريشي سوناك بوريس جونسون في ظهره عندما ظن أنه قد يحصل على منصبه. وبنفس الطريقة سيحاول الآن التنصل من سجل المحافظين في الأعوام والشهور القليلة الماضية، ويتظاهر بأنه مسؤول جديد يسعى لعمل إصلاحات".

وأضاف: "لكنه كان أيضا وزير الخزانة الذي ترك بريطانيا تواجه أدنى معدل نمو بين أي من الدول المتقدمة، وأعلى معدل تضخم وأثار قلق ملايين الأشخاص بشأن فواتيرهم.

ويخطط الآن لجعل العاملين يدفعون ثمن تحطيم المحافظين للاقتصاد".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز