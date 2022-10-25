السيطرة على حريق غابات ضخم شمال إسبانيا

المصدر: د ب أ

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نجحت فرق مكافحة الحرائق في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق غابات ضخم في شمال البلاد.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية، نقلا عن السلطات المسؤولة، بأنه لم يتبق سوى بعض نقاط الحرائق الصغيرة، بعدما كانت الرياح الشديدة أعاقت عمل فرق المكافحة أمس.

وقالت محطة التليفزيون الحكومية "آر تي في إي" إن الحرائق، المشتعلة منذ الأحد الماضي في وادي مينا بغرب إقليم الباسك وشمال مقاطعة بورجوس، دمرت نحو 600 هكتار من الغابات.

وتمكن السكان الذين كانوا اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب النيران، من العودة، بشكل جزئي.

وشهدت إسبانيا خلال 2022 أحد أسوأ الأعوام التي تندلع فيها حرائق الغابات في تاريخها.

ووفق برنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض، التابع للاتحاد الأوروبي، تسبب 435 حريقا في تدمير 300 ألف هكتار في إسبانيا هذ العام، وهي تساوي نحو 3000 كيلومتر مربع

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