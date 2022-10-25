زيلينسكي يدعو للاستثمار السريع في إعادة إعمار أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الاستثمار الدولي السريع في إعادة إعمار بلاده التي تضررت بشدة من الحرب الروسية.

وقال زيلينسكي اليوم الثلاثاء، في مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في برلين إن كل من يستثمر في إعادة إعمار أوكرانيا يستثمر في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

وأضاف: "لا يمكن التفكير في أوروبا بدون أوكرانيا"، مؤكدا أن بلاده تدافع عن أمن أوروبا من خلال صد الضربة الروسية.

وأوضح زيلينسكي أن الاستثمار في المستشفيات والمدارس وطرق النقل والبنية التحتية الحيوية الأخرى أمر ملح للغاية، مضيفا أن الهجمات الصاروخية الروسية دمرت أكثر من ثلث البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأشار إلى أنه لا يمكن تأجيل هذا الجزء من إعادة الإعمار إلى ما بعد الحرب، ومن أجل ذلك تحتاج أوكرانيا إلى المال الآن.

وطالب زيلينسكي ببدء تفعيل صندوق الإعمار الذي تدرس إنشاؤه مجموعة السبع بحلول الشهر المقبل.

وحدد الرئيس متطلبات مالية قدرها 38 مليار دولار لموازنة العجز الوطني في العام المقبل، موضحا أن تلك الأموال مطلوبة لدفع رواتب المعلمين والأطباء وتسديد المعاشات التقاعدية.

وتعهدت مجموعة السبع بالفعل بتقديم مزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا عام 2023.

وبحسب البيانات، فقد تدفق بالفعل 7ر20 مليار دولار لدعم ميزانية أوكرانيا هذا العام، ذلك إلى جانب الدعم العسكري والإنساني، وقد تم التعهد إجمالا بدعم بقيمة 3ر33 مليار دولار. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مانح إلى حد كبير. وبحسب بيانات وزارة المالية الألمانية، فإن ألمانيا أكبر مانح لأوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي بحصة تبلغ 4ر1 مليار يورو.

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