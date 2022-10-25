خطاب نيل الثقة.. ميلوني تلقي كلمة أمام البرلمان الإيطالي اليوم

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقي رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني خطابا أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، سعيا لنيل الثقة في حكومتها.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن الخطاب سيتضمن برنامج الحكومة الذي يؤسس لدورة تشريعية كاملة مدتها خمس سنوات. وسيؤكد البرنامج الطبيعة السياسية القوية للحكومة، ويهدف إلى متابعة وتنفيذ التعهدات خلال الحملة الانتخابية.

وسيتطرق الخطاب إلى ملفات عدة، مثل إدانة روسيا بسبب حرب أوكرانيا، والعلاقات مع أوروبا، والبرامج الاقتصادية للتعامل مع الأزمة الراهنة، وأمن الطاقة، وتراجع معدل المواليد، وقضايا المرأة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب، اليوم، على الثقة في حكومة ميلوني. ويصوت مجلس الشيوخ غدا. ومن المتوقع أن تفوز الحكومة في الاقتراع، إذ تتمتع بأغلبية قوية في مجلسي البرلمان.

وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس جورجيو ماتاريلا، يوم السبت الماضي.

وتشمل الحكومة 5 وزراء تكنوقراط، و9 من حزب ميلوني "إخوة إيطاليا"، و5 من حزب "الرابطة" بزعامة ماتيو سالفيني، و5 من حزب "فورتسا إيطاليا" بزعامة سيلفيو

برلسكوني، وهما الحزبان الشريكان في ائتلاف يمين الوسط الذي تقوده ميلوني.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز