الطقس السيء يجبر طائرة رئيسة وزراء نيوزيلندا على العودة أثناء زيارة أنتاركتيكا

المصدر: د ب أ

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عادت الطائرة التي تقل رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن بينما كانت في زيارة إلى القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا ) بسبب سوء الأحوال الجوية في القارة المتجمدة.

وغادرت أردرن نيوزيلندا يوم الثلاثاء في زيارة تستغرق أربعة أيام إلى القارة القطبية الجنوبية للاطلاع مباشرة على بعض الأبحاث التي أجراها النيوزيلنديون على الجليد.

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة مرور 65 عاما على تأسيس قاعدة سكوت (موطن نيوزيلندا في أنتاركتيكا) وأول موسم كامل من الأبحاث وحماية البيئة في أنتاركتيكا بعد عامين من اضطراب كوفيد-19.

ومع ذلك ، قال معهد "أنتاركتيكا نيوزيلاند" إن رحلتها عادت مجددا بعد حوالي ساعتين من الرحلة التي تستغرق ثماني ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية في ماكموردو ساوند.

وأضاف المعهد: "السلامة هي تركيزنا الأول عند الطيران إلى أكثر الأماكن برودة ورياحا وبعدا على الأرض ، لذا فإن هذا ليس من غير المألوف. نحن نسميها رحلة ارتدادية".

وقالت أردرن إن نيوزيلندا استثمرت في أبحاث طويلة الأجل وأساسية بما في ذلك من خلال منصة العلوم في أنتاركتيكا وغيرها من الاستثمارات العلمية.

وتأتي زيارة أردرن في الوقت الذي تجتمع فيه أكثر من عشرين دولة في مدينة هوبارت الأسترالية للتعامل مع القضايا البيئية الحيوية لمستقبل المحيط المتجمد الجنوبي.

وسيتناول المؤتمر الـ 41 للجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا تحديد مناطق بحرية محمية جديدة ووضع شروط أكثر صرامة لصيد "الكريل".

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