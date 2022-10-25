واشنطن: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية سابعة

المصدر: د ب أ

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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين إنه يعتقد أن كوريا الشمالية تواصل استعداداتها لإجراء تجربة نووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة جاهزة لمواجهة أي تهديد تشكله الدولة المتمردة.

وقال المتحدث نيد برايس إن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة أيضا على الدخول في حوار مع بيونغ يانغ، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وتابع: "إن قلقنا بشأن احتمال إجراء تجربة نووية أخرى لكوريا الشمالية، والتي ستكون السابعة لها، قائم منذ بعض الوقت. نحن نقدر أن كوريا الديمقراطية (الشمالية) تعد موقع اختبار بونجي-ري لما سيكون اختبارها السابع".

وأضاف: "نستعد لجميع الحالات الطارئة بالتنسيق الوثيق مع شركائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم".

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