موسكو تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن حول "قنبلة قذرة" لكييف

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد مصدر في الأمم المتحدة بأن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطط كييف استخدام "قنبلة قذرة".

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، إن روسيا طلبت عقد اجتماع بمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، خلف أبواب مغلقة "لمناقشة الاستفزاز الوشيك باستخدام قنبلة قذرة".

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد، في وقت سابق من أمس الاثنين، أن مسألة إعداد نظام كييف لاستفزاز باستخدام "القنبلة القذرة" ستتم مناقشتها في مجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة.

وعلّق لافروف على رفض الغرب حقيقة أن يكون نظام كييف يحاول تصنيع "القنبلة القذرة"، بقوله: "إن هذا النفي لا أساس له".

وأمس الأحد أعرب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، عن قلقه لوزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة" (أسلحة نووية منخفضة القوة)، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وقال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه ليس صحيحا على الإطلاق ما تزعمه روسيا بأن أوكرانيا تخطط لتفجير قنبلة قذرة لكي تلقي باللائمة على روسيا، مؤكدا "هذا ببساطة غير صحيح. نعرف أنه غير صحيح".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز