الدولية للطاقة الذرية تستعد لتفتيش موقعي "القنبلة القذرة" المزعومين في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تستعد لإرسال مفتشين في الأيام المقبلة إلى موقعين أوكرانيين بناء على طلب كييف، في رد فعل واضح على المزاعم الروسية بأن أوكرانيا قد تُفجر ما يسمى بالقنبلة القذرة، وهو ما تنفيه أوكرانيا.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بالتصريحات التي أدلت بها روسيا الاتحادية يوم الأحد بشأن أنشطة مزعومة في موقعين نوويين بأوكرانيا"، مضيفة أن كلا الموقعين يخضع بالفعل لعمليات تفتيش وأن أحدهما تم تفتيشه قبل شهر.

وتابعت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لزيارة الموقعين في الأيام المقبلة".

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