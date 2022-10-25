البيت الأبيض ينفي تقارير عن مراجعة أمنية لمشروعات إيلون ماسك

المصدر: رويترز

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قال البيت الأبيض أمس الاثنين إن التقارير التي تشير إلى أن الولايات المتحدة تناقش إجراء مراجعة تتعلق بالأمن القومي لبعض مشاريع إيلون ماسك "غير صحيحة".

وامتنعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، عن التعليق بشأن علاقة إدارة الرئيس جو بايدن مع ماسك أو تعاملاته التجارية مع دول أخرى.

وردا على سؤال حول تقرير لوكالة بلومبرغ الأسبوع الماضي، قال إن مسؤولي إدارة بايدن يناقشون ما إذا كانت بعض مشاريع ماسك يجب أن تخضع لمراجعات تتعلق بالأمن القومي، قال جان بيير للصحفيين "هذه التقارير غير صحيحة... مراجعة تتعلق بالأمن القومي- هذا غير صحيح".

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