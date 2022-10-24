اليابان تضخ كميات قياسية من الدولارات في سوق الصرف لدعم عملتها المتدهورة

المصدر: د ب أ

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قال محللون في شركة تجارة العملة اليابانية سنترال تانشي في تقرير إن اليابان يمكن أن تكون قد ضخت أكبر كمية من الدولارات لدعم الين مساء يوم الجمعة الماضي، وفقا لأرقام بنك اليابان المركزي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن التقرير القول إن حجم تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف يمكن أن يقدر بنحو 5ر5 تريليون ين (8ر36 مليار دولار) في ضوء توقعات بنك اليابان المركزي للتغيير في حسابه الجاري.

وأشارت بلومبرغ إلى أن هذا التقدير يقدم رقما مستقلا للمبلغ الذي يمكن أن تكون اليابان قد أنفقته لدعم عملتها المتدهورة.

يأتي ذلك في حين أكد سونيشي سوزوكي وزير مالية اليابان يوم الجمعة الماضي استعداد بلاده للتحرك، قائلا إن هذا التراجع المفاجئ وأحادي الجانب للين غير مقبول وأنه يراقب الأسواق بإحساس شديد بخطورة الموقف.

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