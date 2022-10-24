الكرملين يؤكد مخاوفه من استخدام أوكرانيا قنبلة قذرة

المصدر: د ب أ

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أكد الكرملين مخاوفه من استخدام أوكرانيا قنبلة قذرة في حربها مع روسيا.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم «الكرملين»، اليوم، إن التهديد باستخدام أوكرانيا قنبلة قذرة حقيقي، والأمر متروك للدول الغربية بشأن إذا كانت ترغب في تصديق هذا الخطر أم لا.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله خلال إيجاز صحفي: «حقيقة أنهم لا يثقون بالمعلومات التي قدمها الجانب الروسي لا تعني أن التهديد باستخدام قنبلة قذرة لم يعد قائماً. التهديد قائم، الأمر متروك لهم بشأن إذا كانوا يرغبون في تصديق ذلك أم لا».

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت، أمس، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو عبَّر عن مخاوفه بشأن احتمال استخدام كييف قنبلة قذرة خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والأمريكي والتركي.

وبحسب الجيش الروسي، بلغت عملية تصنيع القنبلة مراحلها النهائية.

ورفض المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون والأوكرانيون المخاوف الروسية، وغرد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عبر موقع «تويتر»، قائلاً إن كييف ملتزمة بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ولا تمتلك قنبلة قذرة ولا تخطط لامتلاكها.

في الوقت نفسه ذكر مسؤولون بإدارة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، اليوم، أنهم لا يتوقعون انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وقال مدير الاستخبارات كيريلو بودانوف إنه على النقيض، فالجيش الروسي يعد الآن للدفاع عن المدينة.

وصرح لبوابة صحيفة «أوكرانسكا برافدا» الإلكترونية بقوله: «الروس يحاولون إعطاء الوهم بأنهم يغادرون خيرسون الآن، لكنهم في الواقع يقومون بنشر وحدات عسكرية جديدة».

وكانت الاستخبارات البريطانية ذكرت، في وقت سابق، أن أوكرانيا تحرز نجاحاً متزايداً في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية.

وعلى الأرض أدت موجة من الهجمات بالصواريخ طويلة المدى وبالطائرات المسيرة على مدى الأسبوعين الماضيين إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية الحيوية الأوكرانية مثل محطات الكهرباء، الأمر الذي جعل آلاف الأشخاص يعيشون في ظلام في مطلع الأسبوع الحالي.

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