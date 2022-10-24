الجيش الأوكراني يستبعد انسحاب روسيا من خيرسون

المصدر: د ب أ

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استبعدت سلطات الاستخبارات العسكرية الأوكرانية انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون المحتلة في جنوب أوكرانيا.

وقال رئيس جهاز المخابرات كيريلو بودانوف في كييف اليوم الإثنين، إن الجيش الروسي يستعد للدفاع عن المدينة.

وصرح بودانوف لبوابة يوكرينسكا برافدا الإلكترونية "المحتلون الروس يوهموننا بأنهم بصدد مغادرة خيرسون، ولكن في الواقع هم ينشرون وحدات عسكرية جديدة هناك".

ولم يتسن التحقق من تصريحات بودانوف بشكل مستقل مثلما هو الحال مع تصريحات الجانب الروسي بشأن الوضع في خيرسون.

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