وزير الاقتصاد الألماني متفائل بوضع «أفضل» للغاز في شتاء 2023

المصدر: د ب أ

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أبدى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تفاؤله بوضع «أفضل» للغاز في شتاء 2023 و2024، حيث توقع أن يكون وضع إمدادات الغاز في ألمانيا أفضل بكثير في شتاء 2023/2024 من هذا الشتاء مع تدفق المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، عن الوزير قوله في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية إنه من المفترض أن تشكل الإمدادات الواردة من مصادر أخرى غير خط الأنابيب الألماني-الروسي "نورد ستريم 1" - بما في ذلك الإمدادات من النرويج وهولندا - حوالي ثلث السعة السنوية البالغة 55 مليار متر مكعب من "نورد ستريم 1".

وقدر هابيك وصول إمدادات بمقدار لا يقل عن 25 مليار متر مكعب من الغاز عبر محطات الغاز الطبيعي المسال الحكومية، وذلك بمنأى عن الإمدادات من مصادر الخاصة للغاز المسال.

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