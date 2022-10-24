أمريكا وفرنسا وبريطانيا يرفضون مزاعم روسيا باستعداد أوكرانيا لاستخدام قنبلة قذرة

المصدر: د ب أ

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جددت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دعمها لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة "العدوان" الروسي المستمر.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الاثنين أن وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يكررون دعمهم الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة "العدوان" الروسي المستمر، والالتزام بمواصلة دعم جهود أوكرانيا للدفاع عن أراضيها لأطول فترة ممكنة.

وأوضح البيان أن وزراء دفاع الدول الثلاث أكدوا خلال مباحثات في وقت سابق مع نظيرهم الروسي سيرجي شويجو بناء على طلبه، على رفض الدول الثلاث "مزاعم روسيا الكاذبة بشكل واضح، إذ تتهم أوكرانيا بالاستعداد لاستخدام قنبلة قذرة على أراضيها الخاصة".

وقال البيان إن "العالم قادر على كشف حقيقة أي محاولة لاستخدام هذه المزاعم كذريعة للتصعيد، ونحن نرفض أي ذريعة تستخدمها روسيا للتصعيد".

كما ناقش وزراء الخارجية عزمهم المشترك على مواصلة دعم أوكرانيا والشعب الأوكراني بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية بوجه الحرب العدوانية الوحشية التي يشنها الرئيس بوتين على البلاد.

كانت وزارة الدفاع الروسية تحدثت أمس الأحد عن تصعيد متزايد يستحيل السيطرة عليه في أوكرانيا، وعبر شويجو عن هواجسه لنظيره الفرنسي بشأن استفزازات أوكرانية المحتملة باستخدام قنبلة قذرة.

كما نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر وصفتها بالموثوقة في دول مختلفة، بما فيها أوكرانيا، أن هناك مؤشرات على إعداد كييف لعمل استفزازي باستخدام ما يسمى "القنبلة القذرة" أو أسلحة نووية منخفضة القوة.



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