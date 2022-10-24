الجيش الكوري الجنوبي يطلق طلقات تحذيرية تجاه سفينة كورية شمالية

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أنه أطلق طلقات تحذيرية تجاه سفينة كورية شمالية تجاوزت خط الحد الشمالي في البحر الأصفر، الحدود البحرية الفعلية بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن سفينة تجارية كورية شمالية عبرت خط الحد الشمالي بالقرب من جزيرة بينغ نيونغ على خط المواجهة في الساعة 3:42 صباحاً بالتوقيت المحلي (الساعة 18:42 من مساء الأحد بتوقيت جرينتش)، وتراجعت شمالاً بعد أن أصدرت البحرية الجنوبية رسائل تحذير وأطلقت طلقات تحذيرية، وفقاً لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وغالباً ما تنتهك السفن الكورية الشمالية خط الحد الشمالي، حيث تطالب بيونغ يانغ منذ فترة طويلة بتحريك الخط بعيداً إلى الجنوب.

لكن الجيش الكوري الشمالي زعم أن سفينة حربية كورية جنوبية انتهكت الحدود البحرية الغربية بمسافة تتراوح بين 2.5 إلى 5 كيلومترات في الساعة 3:50 صباحاً وأطلق الجيش الشعبي الكوري 10 طلقات تحذيرية عليها.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية: "حذرنا مرة أخرى بشدة الأعداء الذين قاموا باستفزازات بحرية علاوة على إطلاق نيران المدفعية وبث مكبرات الصوت عبر الحدود".

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