أمريكا وبريطانيا تحذران من هجوم إرهابي "محتمل" في العاصمة النيجيرية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا، الأحد، من احتمال وقوع هجوم إرهابي في العاصمة النيجيرية أبوجا، يستهدف على نحو خاص المباني الحكومية ودور العبادة والمدارس وغيرها.

وقالت السفارة الأمريكية في نيجيريا: "هناك احتمال متزايد بوقوع هجمات إرهابية في نيجيريا، وتحديداً في أبوجا". وأضافت أن مراكز التسوق ومنشآت إنفاذ القانون ومقرات المنظمات الدولية من بين الأماكن المعرضة للخطر.

وقالت السفارة في تنبيه للمواطنين في نيجيريا، إن "السفارة الأمريكية ستقلص خدماتها حتى إشعار آخر".

وحثت حكومة المملكة المتحدة مواطنيها في نيجيريا على ضرورة توخي الحذر بسبب "زيادة احتمال وقوع هجوم إرهابي في أبوجا".

وأضافت: "الهجمات يمكن أن تكون عشوائية وقد تؤثر في المصالح الغربية وكذلك الأماكن التي يزورها السائحون".

وتكافح نيجيريا تمرداً ‬يتمركز أساساً في شمال شرق البلاد، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته في يوليو الماضي عن هجوم على سجن في أبوجا جرى خلاله إطلاق سراح نحو 440 نزيلاً، ما أثار المخاوف من خروج المسلحين من معاقلهم.

ويعد انعدام الأمن الذي انتشر في أنحاء نيجيريا، قضية رئيسية بالنسبة للناخبين عندما يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في فبراير المقبل لانتخاب رئيس جديد لخلافة الرئيس محمد بخاري.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الخارجية النيجيرية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز