بيلوسي: ترامب لا يجرؤ على الإدلاء بشهادته في هجوم الكابيتول

المصدر: رويترز

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ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم، أن الرئيس السابق دونالد ترامب على يجرؤ على تنفيذ أمر استدعاء من الكونغرس يجبره على الإدلاء بشهادته أمام لجنة خاصة تحقق في دوره في هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكابيتول.

وقالت بيلوسي، في مقابلة مع شبكة (إم.إس.إن.بي.سي): «لا أعتقد أن المحامين سيرغبون في حضوره، لأنه يتعيَّن عليه الشهادة تحت القسم».

وأعلنت اللجنة المختارة يوم الجمعة أنها أصدرت مذكرة استدعاء لترامب، ومنحته حتى الرابع من نوفمبر لتقديم مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بأنشطته قبل الهجوم الدامي وبعده الذي شنَّه أنصار الرئيس السابق في السادس من يناير.

كما أبلغت اللجنة ترامب أنها تريده أن يحضر للإدلاء بشهادته يوم 14 نوفمبر أو قرب هذا التاريخ.

ووقع الهجوم على مبنى الكابيتول عندما حاول أنصار ترامب منع الكونغرس من التصديق رسمياً على الفوز الحاسم الذي حققه منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

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